Brigliadori: «vorrei aiutare la Toffa a guarire»

Eleonora Brigliadori, dopo l’esclusione da Pechino Express per le parole su Nadia Toffa, conduttrice de Le Iene colpita da tumore, torna sulla vicenda.

La Brigliadori ha dichiarato di voler «aiutare a guarire» la Toffa, «ma potrò farlo solo quando avrò conosciuto chi è lei. Ad oggi, non posso dire di conoscerla. Sono in attesa delle scuse da parte di questa signora – spiega – È penale quello che ho subito. Sono stata aggredita. Spero che venga a trovarmi – conclude la Brigliadori, che aveva annunciato un cambio d’identità -, per spiegarle che il contatto che c’è stato tra noi due non è stato un attacco, ma un gesto di protezione nei suoi confronti dettato dalle forze spirituali con le quali ero in contatto in quel momento, mentre stavo celebrando un rito funebre».

(Fonte: Ilmessaggero.it)