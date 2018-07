Costello ha un tumore, annullato tour europeo

Condividi

Elvis Costello ha un tumore, tutte le date del suo tour europeo sono state cancellate. Lo rivela lo stesso cantante su Facebook: «sei settimane fa il mio specialista mi ha chiamato per dirmi che avrei dovuto cominciare a giocare i numeri. Aveva raramente, forse mai, visto un cancro maligno così piccolo e aggressivo che, però, poteva essere debellato con una singola operazione. Il decorso post operatorio per questo tipo di intervento raccomanda tre o quattro settimane per recuperare a seconda di quando uno debba tornare a un lavoro di desk o a un’occupazione che comporta lavoro fisico o viaggi». Per questo motivo Costello ha deciso di annullare le date restanti del suo tour.

«Ringrazio gli amici che sono venuti ai miei show. Adesso devo accettare che ho bisogno di più tempo di quello che pensavo per riprendere completamente le forze. Signori, parlate coi vostri amici – scoprirete di non essere soli – ascoltate i consigli dei medici se avete qualche dubbio. Potreste salvarvi la vita, credetemi è meglio che giocare alla roulette».

Fonte e Ph: Facebook Elvis Costello