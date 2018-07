Da Re (Lega): «in Veneto solo un fannullone non trova lavoro»

Condividi

17:45 – Il segretario della Lega in Veneto Gianantonio Da Re sembra allinearsi alle posizioni di Confindustria e Confartigianato che avevano criticato il Decreto Dignità proposto dal ministro del lavoro e dello sviluppo economico Luigi Di Maio. «Così si tagliano le gambe alle imprese, il decreto va cambiato» ha detto Da Re in un’intervista al Corriere della Sera. Secondo il segretario del Veneto 12 mensilità dopo il licenziamento sono troppe, contrariamente a quanto sostiene il ministro Di Maio.«Se non trovi lavoro in un anno, dalle mie parti, significa che non hai voglia di lavorare» ha dichiarato Da Re.

«A queste condizioni – spiega il segretario del Carroccio – non è che ci penserei due volte ad assumere qualcuno, non lo assumerei affatto. Vincolare i contratti a tempo determinato è una strada pericolosa che porta al lavoro nero e all’evasione. Le industrie venete sono micro-imprese con esigenze di manodopera che mutano. La flessibilità – ha concluso Da Re – è fondamentale e la parola magica è, piuttosto, riduzione del costo del lavoro». (Fonte: Ansa 11:22)