«Fratelli migranti»: parrocchie veneziane contro l’«odio»

Sei parrocchie della province di Venezia si sono riunite contro i «ministri della paura» per manifestare il loro messaggio di amore e accoglienza per i migranti. Come scrive Marta Artico su La Nuova Venezia a pagina 23, le parrocchie che hanno sottoscritto il messaggio di Pax Christi che verrà distribuito ai fedeli delle chiese sono state quelle di Favaro, Campalto, Tessera, Dese, Villaggio Laguna e Quarto d’Altino, con i rispettivi parroci, don Enrico Torta (in foto), don Massimo Cadamuro, don Gianni Manziega, don Lidio Foffano, don Lionello Dal Molin, don Andrea Volpato, don Michele Somma, don Gianni Fazzini.