GenX: nuova inchiesta su Miteni, manifestazione No Pfas in procura

La Procura di Vicenza starebbe per aprire un ulteriore filone d’inchiesta a carico dell’azienda Miteni di Trissino, riferito allo sversamento del GenX, nome commerciale dell’acido dimerico esafluoropopilene ossido (HFPO-DA), autorizzato dalla Regione nel 2014. Come scrivono Benedetta Centin e Michela Nicolussi Moro sul Corriere del Veneto a pagina 7, il nuovo fascicolo servirebbe a ottenere riscontri sulle responsabilità e a effettuare accertamenti sulla concentrazione di GenX nelle acque, a partire dalle analisi eseguite dal laboratorio Arpav di Verona. «La lavorazione di HFPO-DA – replica Miteni – è stata autorizzata dalla Conferenza dei servizi. Noi rigeneriamo queste molecole di tensioattivo, le FRD, invece di crearne di nuove, e le riconsegniamo integralmente al cliente. Non c’è nessun via libera a sversare alcunché».

«La Regione – prosegue la nota dell’azienda – ha autorizzato la lavorazione, tra cui il processo di trattamento delle acque, che ha dimostrato la sua efficacia nell’abbattimento delle emissioni. Miteni, come previsto dell’Autorizzazione integrata ambientale, invia ogni anno a Palazzo Balbi l’elenco delle sostanze che produce, con le quantità di materiale in ingresso e di materiale creato». Intanto, oggi alle 16 i movimenti No Pfas manifesteranno davanti alla Procura. «L’inchiesta è ferma da un anno e nel frattempo la Miteni continua a sversare di tutto nelle nostre acque – denuncia Michela Piccoli, a capo delle Mamme No Pfas -. È ora di finirla e di chiudere l’impianto».

(Ph. Shutterstock)