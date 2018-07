Lavazza, premio produzione e bonus a dipendenti che fanno figli

Condividi

Lavazza ha deciso che per i 200 addetti dello stabilimento di Settimo Torinese, oltre al premio produzione che parte da circa 3 mila euro, l’azienda darà anche un bonus di 250 euro in caso di nascita o adozione di un figlio. Questa indennità si affianca a quella già esistente che prevede la stessa cifra in caso di matrimonio o unioni stabili riconosciute dall’ordinamento.

Lavazza in una nota spiega: «il contratto conferma il sistema premiante basato sul miglioramento continuo delle performance che ridistribuisce alle persone parte del valore generato dall’efficienza realizzata nell’anno. In linea con i piani di crescita dell’azienda, viene ribadita l’importanza dello sviluppo professionale delle persone in termini di competenza, flessibilità e polivalenza con percorsi specifici per le diverse professionalità e la possibilità di valorizzazione del merito individuale». I sindacati si dicono soddisfatti.

Fonte: Il Sole 24 Ore