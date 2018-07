Lega, Zaia: «non siamo la Banda Bassotti»

Condividi

Il presidente del Veneto Luca Zaia, dopo essere già intervenuto ieri sulla questione, è tornato sulla sentenza della Cassazione nei confronti della Lega intervistato da Avvenire. «Io sono iper-rispettoso, ma qualche perplessità su questa sentenza ce l’ho, non la condivido. Penso non ci sia nulla di male né di oltraggioso nel dirlo. Si dà uno spaccato di un partito che naviga nell’oro, ma così non è. La signora Maria si chiederà dov’è la Banda Bassotti: non è giusto. Io ho fatto una campagna elettorale totalmente autofinanziata con i miei consiglieri, senza donazioni private. Ci tassiamo, viviamo di tessere e non mi risulta che qualcuno di noi, parlo di Matteo come di me, faccia la vita del miliardario».

«Qui – afferma – partiamo da alcune contestazioni, partiamo da Belsito-Bossi & C., e arriviamo a 50 milioni di euro: com’è possibile? Lungo la strada la vicenda deve essere scappata di mano, si è fatto lievitare troppo il panettone. Le dimensioni sono sballate. Fa bene Salvini a porre la questione politica e democratica: prendersi 50 milioni dai nostri conti significa cancellare un partito, anche se con noi non funzionerà. Qui mi pare che si voglia applicare un principio che però respingo: scaricare le colpe dei padri sui figli. I figli hanno dato, in abbondanza. In ogni caso – conclude – il popolo è con noi, ha già capito il cambiamento in atto. I partiti si possono distruggere, le idee no». (Fonte: Ansa – 11:54)