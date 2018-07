Lerner appoggia iniziativa pro migranti, sommerso da insulti

Condividi

Gad Lerner ha risposto all’appello per la manifestazione di solidarietà per i migranti dell’associazione Libera. Così il giornalista ha indossato una maglietta rossa, simbolo dell’appello, e ha postato la foto su Twitter scrivendo: «È solo un piccolo gesto di attenzione, ma facciamolo per fermare l’emorragia di umanità».

Lerner è stato però sommerso da insulti e critiche. C’è chi scrive: «indossa una camicia, fa il suo bel proclama e mette a posto la coscienza. La sua vita non cambia sig. Lerner La nostra invece sì. Soprattutto di noi donne. E non è falsa percezione». Qualcun altro invece commenta: «si goda le vacanze (lei che può), e la smetta di rendersi ridicolo. Lo sa che grazie alla sua puntata di “la difesa della razza” ho iniziato ad interessarmi della OpenSociety di Soros? Ma non sono giunta alle sue stesse conclusioni, per me il vecchio non è affatto un filantropo». Discutibile la risposta di Lerner ad uno dei tweet: «se guarda bene, caro il mio proletario, ho anche il Rolex al polso».