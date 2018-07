Mi scappa la app: ecco il Tripadvisor per bagni pubblici [VIDEO]

Condividi

Quando si è fuori casa o fuori città a tutti può capitare di avere una certa “urgenza“. Per trovare il bagno pubblico più vicino, oppure sapere se la toilette di un bar o ristorante è in buono stato, arriva ora un’app per smartphone apposita. Si chiama TripToilet e permette di conoscere la posizione dei bagni più vicini, valutandoli in base alla pulizia, agli arredi e alla comodità. Proprio come il popolare TripAdvisor per ristoranti e hotel, gli utenti possono aggiungere recensioni, foto e guidare gli altri nel momento del bisogno. Inoltre gli utenti può inserire dei filtri di ricerca per visualizzare solo i bagni con determinate caratteristiche e servizi, come il fasciatoio per neonati o l’accesso per disabili.