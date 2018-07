Nuovo ospedale Padova, tutti responsabili nessun responsabile?

Condividi

Prosegue l’enorme gioco dell’oca dell’ospedale di Padova cui i cittadini padovani sono costretti ad assistere inermi. Dopo aver cercato di non disattendere le promesse elettorali, la pedina del Comune, nelle sembianze del sindaco di centrosinistra Sergio Giordani, è stata costretta a dicembre ritornare proprio alla casella del precedente sindaco leghista Bitonci, ovvero a firmare un pre-accordo con il governatore Zaia, che riprendeva in mano proprio il vituperato progetto bitonciano.

La pedina comunale è rimasta colpevolmente ferma in questi mesi allungando a dismisura le tempistiche per il passaggio in consiglio comunale e trovandosi ora con i privati, proprietari delle aree da cedere, che si mettono di traverso perché vogliono delle garanzie affinché l’ospedale sia fatto. Non si capisce l’impasse di questo punto di snodo fondamentale: i privati (che poi sono le banche perché è tutto ipotecato), le aree ed il progetto sono identici a due anni fa quando c’era Bitonci, per cui si pensava e pareva che non ci fossero problemi: dov’è l’inghippo allora? Perché tanta attesa ed incertezza?

La Regione Veneto nel frattempo aspetta, ma la sua pedina non è tanto più avanti perché ha fretta di lanciare i dadi per poter capitare nella casella “partenza del progetto”: a settembre infatti c’è la scadenza dei 79 milioni di contributo promessi dal Ministero della Salute. Se sara lì in quel momento bene, altrimenti i fondi del governo prenderanno un’altra strada: proprio per questo motivo Zaia e la sua corte con Boron, presidente della commissione regionale della sanità, lanciano ultimatum a Giordani. Che dal canto suo cerca di districarsi a raggiungere la casella del catulliano carme 85 ed in una sorta di “Odi et amo”, da un lato lancia frecciatine a Palazzo Ferro Fini con messaggi sibillini che mettono in dubbio la capacità finanziaria della Regione, dall’altro si dimostra tranquillo tanto da aver dettato l’agenda sua e degli altri avendo fissato dal notaio per il giorno 20 luglio l’appuntamento per la cessione delle aree, ma al tempo stesso non garantendo che i venditori siano presenti.

Questo è oggi lo scenario offerto su un tema per cui i padovani tutti, e soprattutto la componente medica – eccellenza riconosciuta in tutta Italia – sono stati illusi da decenni. La politica ha intavolato questo enorme sfibrante gioco dell’oca, che ha visto susseguirsi almeno 7 siti diversi, progetti di vario genere, promesse elettorali, accordi veri o presunti e perfino un esposto in Procura proprio nelle area est oggi destinata alla costruzione. Nessuno ha mai preso la situazione di petto ed ogni volta che è cambiata la linea politica la grande colpevolezza è stata di ripartire dalla casella iniziale o tornare in caselle “rinnegate”, come sta avvenendo oggi.

Si potrebbe dire: tutti responsabili, nessun responsabile, con i cittadini che assistono ad ogni nuova puntata ad eterno gioco dell’oca e scaricabarile, ormai stanchi, disillusi e rassegnati, soprattutto pensando che se anche il 20 luglio dovesse andare in porto la cessione delle aree ci vorranno almeno dieci anni prima di vedere finita l’opera. In un periodo così lungo le pedine cambieranno e continueranno a lanciare i dadi, non resta dunque altro che affidarsi alla buona sorte per poter trovare il lancio perfetto per capitare nella casella “arrivo”.