Olimpiadi invernali, appello del Veneto: “#iostoconCortina”

«Sono ore cruciali per la candidatura di Cortina a sede delle Olimpiadi invernali 2026. Se ci crediamo, dobbiamo sostenerla. Con forza. Tutti». Il governatore del Veneto Luca Zaia lancia la volata alla candidatura della perla delle Dolomiti come sede dei giochi olimpici, chiedendo il sostegno dei veneti. E l’appello è stato raccolto in modo trasversale: assessori e consiglieri, anche di opposizione, sindacati, Ulss, imprese e personaggi veneti stanno condividendo la campagna social “#iostoconCortina“, a dimostrazione che la candidatura è effettivamente «voluta e sostenuta dal territorio e da tutta la comunità».

«Confindustria Belluno Dolomiti, Confindustria Trento, Assoimprenditori Alto Adige e Confindustria Veneto sostengono la candidatura di Cortina d’Ampezzo e delle Dolomiti a ospitare le Olimpiadi Invernali del 2026», si legge in una nota congiunta delle associazioni di categoria. «Saranno dei Giochi invernali low cost – spiega Zaia da Bruxelles, per il Comitato delle regioni -, infatti nessuna nuova struttura permanente verrà costruita ad hoc. Gli investimenti per 380 milioni di euro possono generare 10 miliardi di euro di benefici negli anni futuri». Ora la parola passa al governo di Roma, che dovrà scegliere tra le tre candidature di Milano, Torino e le Dolomiti, «il più grande hub degli sport invernali d’Europa».