Padova, cade il simbolo del degrado: muro via Anelli sarà abbattuto

L’assessore Andrea Micalizzi (Partito Democratico) ha annunciato l’abbattimento del muro di via Anelli a Padova, simbolo del degrado cittadino. Come scrive Luca Preziusi sul Mattino a pagina 20, il muro tra via De Besi e via Anelli in zona Stanga fu eretto dall’allora sindaco del Pd Flavio Zanonato nel 2006 per isolare la zona dello spaccio dai cortili privati delle residenze limitrofe.

Micalizzi ha annunciato che spera di poter smantellare il muro entro l’autunno e che il Comune stanzierà 50 mila euro per riqualificare tutta l’area.

(Ph: Facebook – Francesco Pagliuska)