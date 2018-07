Padova, incidente in A4: chilometri di coda

Condividi

15:25 – Un incidente tra due vetture ha provocato dei feriti in maniera non grave poco prima delle 13:45 sulla A4, tra la stazione di Padova Est e gli svincoli per la A13 in direzione Trieste.

Attualmente ci sono solo due corsie percorribili e code fino a Padova Ovest. (Fonte: Ansa 14:20)