Profugo somalo diventa sindaco e banna Trump: «rifiuto umano»

E’ arrivato in Inghilterra quando aveva appena 4 anni e oggi Magid Magid, profugo somalo di 28 anni, è diventato sindaco di Sheffield, città della contea inglese South Yorkshire. Durante una riunione del consiglio comunale, Magid ha messo al bando Donald Trump.

Come riferisce la Bbc, Magid aveva in testa un sombrero in segno di solidarietà con i messicani respinti alla frontiera statunitense e avrebbe definito il presidente degli Usa «un rifiuto umano. Per questo gli è vietato l’ingresso nell’area metropolitana di Sheffield».