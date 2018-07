Rolling Stone, Lucarelli (direttore per tre mesi) asfalta la rivista

Condividi

E’ bufera su Rolling Stone. Tutto è partito ieri quando la rivista musicale è uscita con una copertina contro Matteo Salvini lanciando un appello a tutti coloro che si dissociano da lui scrivendo: «da adesso chi tace è complice» (leggi qui l’editoriale di Alessio Mannino “Ma che Rolling Stronzata”). Prima sono arrivate smentite illustri di personaggi inseriti a loro insaputa nella lista di chi ha aderito all’appello (vedi Enrico Mentana, Alessandro Robecchi, Gianni Gipi Pacinotti, Valentina Petrini).

Poi è arrivato il post al veleno di Selvaggia Lucarelli che è stata direttrice della rivista per tre mesi. «Volevo trattenermi dal commentare ma chi tace è complice, quindi non taccio – scrive la Lucarelli -. Francamente un appello per una società aperta, libera e moderna me lo sarei aspettato più da Erdogan che dal mondo Rolling Stone Italia. Il motivo per cui dopo tre mesi ho rassegnato le dimissioni è proprio che di moderno, libero, solidale, lì dentro forse al massimo c’è la macchinetta del caffè che distribuisce caffè a tutti. Non avevo mai visto un ambiente di lavoro così tossico, illiberale, ostile, scorretto».

«Amici di Rolling – continua la Lucarelli -. Se fate una copertina di sinistra, parlando di libertà, accertatevi di praticare tutto ciò che vi rende così diversi da Salvini. Nei tre mesi in cui ho provato a lavorare con voi, mi è stato impedito di realizzare un servizio su ticket one e la truffa del secondary ticketing per ragioni di convenienza, mi è stato proibito di far esprimere libere opinioni a giornalisti su dischi, attori e altro per ragioni di denaro o convenienza. E’ venuto l’Inpgi per controllare le posizioni lavorative dei giornalisti e diverse persone sono state fatte scappare giù in strada perchè avevano contratti da lavoratori esterni e erano gentilmente invitate a lavorare IN UFFICIO e da casa anche nel weekend».

E non è finita qui: «alla mia più diretta collaboratrice, che aveva un contratto da esterna ed era tutti i giorni in ufficio, a un certo punto è stato chiesto di non accompagnare più i figli a scuola e di presentarsi 30 minuti prima degli altri in redazione. L’editore urla e umilia continuamente i suoi dipendenti, al punto che, per rimanere in tema umanità, c’è più gente che negli ultimi anni è scappata da Rolling Stone che dalla Siria. E così via. Io, di fronte a tutta questa mancanza di rispetto della libertà e del LAVORATORE, dopo tre mesi ho rassegnato le dimissioni. E all’editore ho detto e scritto tutto quello che avete letto fin qui. Gli altri sono rimasti lì (alcuni ben sollevati dalla mia fuga), qualcuno che da lì era scappato è pure tornato, ben sapendo chi sia l’editore e le condizioni di lavoro lì dentro. Ergo, DA VOI la copertina di sinistra proprio no. Detesto Salvini, ma almeno lui è quello che è, senza doppia morale. E se ne ha una doppia, nel suo caso, quella nascosta non può che essere migliore di quella che mostra».