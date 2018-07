Roma ha deciso: Marmolada è del Trentino, Veneto perde altro pezzo

Condividi

17:48 – La Marmolada è del Trentino: lo afferma la “sentenza” dell’Agenzia del Territorio di Roma che si è pronunciata su una disputa che dura da decenni, affermando che sui confini provinciali della Regina delle Dolomiti vale quanto stabilito dal decreto del presidente della Repubblica Sandro Pertini promulgato nel 1982 e ribadito anche dal Consiglio di Stato nel 1998, con una sentenza che fissava il confine sulla linea della cresta che da Punta Rocca scende verso il Passo Fedaia, coincidente con la linea di displuvio del monte. La decisione sconfessa l’accordo del 2002 tra gli allora presidenti della Provincia di Trento, Lorenzo Dellai, e della Regione Veneto, Giancarlo Galan, che modificava nei fatti i confini a favore del Veneto. A sollecitare il pronunciamento dell’Agenzia del Territorio era stato in gennaio il Comune di Canazei, con il sindaco Silvano Parmesani che, insieme all’allora sindaco di Vigo di Fassa, Leopoldo Rizzi, e a funzionari della Provincia autonoma, aveva rivendicato la revisione dei confini catastali del massiccio a proprio favore e a scapito di Rocca Pietore.

Parmesani ha dichiarato al quotidiano “L’Adige“:«è un successo per tutto il Trentino, ora si può cominciare una nuova fase», per «elaborare un sistema complessivo per la Marmolada. Bisogna mettersi insieme e ragionare cosa sia meglio per l’area». Un passaggio che potrebbe coinvolgere anche il Veneto. «Se il Veneto ha compreso la decisione dell’Agenzia del Territorio – aggiunge Parmesani – e accetta che i confini siano quelli definiti dal decreto Pertini, allora possiamo sederci intorno ad un tavolo in maniera tranquilla avendo sgomberato uno dei temi che ci hanno diviso. Se non lo capirà, allora valuteremo da soli cosa fare». (Fonte: Ansa)