Rosolina, incendio in un camping: famiglia intossicata

13:45 – Incendio nella notte in un camping di Rosolina Mare, in provincia di Rovigo. Cinque casette sono andate a fuoco e una famiglia, composta da due adulti e 4 bambini, è rimasta ferita. Ci sono volute tre squadre dei vigili del fuoco per domare il rogo che è stato spento completamente solo questa mattina.

Il padre, accortosi del fumo, ha messo in salvo i bambini facendone uscire tre dalla finestra e andando a recuperare il quarto nel bungalow già invaso dal fumo. Sono stati immediatamente soccorsi dal Suem e portati in ospedale. Sono in corso accertamenti per stabilire la cause dell’incendio. (Fonte: Ansa – 12:13)