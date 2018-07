Sangue su strade Vicentine, morti due motociclisti di 22 e 42 anni

Condividi

15:49 – Ieri sera in tarda serata sangue sulle strade del bassanese, in provincia di Vicenza. Il bilancio è terribile: due motociclisti morti e un ferito gravissimo in due incidenti. Il primo è avvenuto a Romano d’Ezzelino: la vittima, Ivan Golin, 42 anni, residente a Borso del Grappa (Treviso), era a bordo del suo scooter quando ha perso il controllo ed è precipitato in una scarpata.

Nel secondo, avvenuto a San Pietro di Rosà, la dinamica è simile: in sella al suo scooter c’era Marco Enrico Marcadella di 22 anni, residente a Tezze sul Brenta ed un suo amico. Marco è uscito di strada andando a sbattere violentemente contro un muretto di cemento. Lui è morto sul colpo mentre l’amico, di 21 anni, è ricoverato in gravi condizioni. (Fonte: Ansa – 14:19)