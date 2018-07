Thailandia, corsa contro il tempo per salvare ragazzi intrappolati

Condividi

Sale sempre di più l’apprensione per i 12 ragazzi rimasti intrappolati in una grotta in Thailandia. Una vera e propria corsa contro il tempo visto che l’ossigeno sta diminuendo scendendo al 15% e domenica è prevista pioggia. Inoltre The Guardian ha riportato che i tentativi di trivellare il cunicolo a circa 200 metri sono falliti.

Per questo la missione di salvataggio che inizierà oggi stesso, si svolgerà così come spiega uno dei soccorritori sul sito hln.be: «nella grotta di Tham Luang è stata creata una catena. Ci aspettiamo che i primi due ragazzi possano essere tirati fuori oggi. Il percorso è difficile, attraverso un labirinto di corridoi, con molte immersioni e arrampicate. Ma sia la corrente che la visibilità sott’acqua sono buone, e i ragazzi non devono nuotare molto, hanno una maschera di ossigeno e saranno quasi sempre tenuti per mano da uno dei subacquei. In un terzo corridoio c’è aria per respirare, e lì saranno anche controllati da un medico. Poi ci sono altri 1,5 chilometri di arrampicata. L’operazione prenderà il via con i due ragazzi in condizioni fisiche più solide, poi procederà portando gli altri, a due a due, fuori dalla grotta».

E’ notizia di questa mattina, invece, che Saman Kunan, uno dei soccorritori thailandesi impegnato nelle operazioni, è morto per mancanza d’ossigeno. Aveva 37 anni e si era unito alla squadra come volontario.