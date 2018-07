Thiene (Vi), botte a moglie fino a mandarla in ospedale: è grave

Condividi

Violenza a Thiene, in provincia di Vicenza. Un uomo ha dato l’allarme quando ha sentito le urla disperate di una donna provenire da un appartamento vicino. I carabinieri si sono precipitati e nell’abitazione hanno trovato la donna in gravi condizioni e il compagno che quando li ha visti ha dato ancora più in escandescenze. Lei è stata ricoverata in prognosi riservata all’ospedale di Santorso mentre lui è stato arrestato per violenza e minaccia a pubblico ufficiale. Questa mattino il pm ha disposto per lui i domiciliari.

Fonte: Il Giornale di Vicenza