Ue, Ciambetti nuovo membro del Comitato regioni

14:35 – Il presidente del Consiglio regionale del Veneto Roberto Ciambetti è stato nominato membro del Comitato europeo delle Regioni (CdR) e chiamato nel Bureau, il Direttivo dell’organismo che a Bruxelles rappresenta gli enti regionali e locali degli Stati membri Ue. Il Consiglio ha ufficializzato le nuove nomine della delegazione italiana, nata su indicazioni dei governi nazionali, di Anci e Conferenza delle regioni. Assieme a Ciambetti sono stati designati a Bruxelles Alessandro Fermi, Presidente del Consiglio della Lombardia, e Donato Torna, Presidente della Regione Molise.

«Il CdR – commenta Ciambetti – ha un peso rilevante nei processi e nelle norme varate dall’Unione. La Commissione europea, il Consiglio dell’Ue e il Parlamento europeo devono consultare il Comitato quando affrontano norme in settori che riguardano l’amministrazione locale e regionale come la sanità, l’istruzione, l’occupazione, la politica sociale, la coesione economica e sociale, i trasporti, l’energia e i cambiamenti climatici. La mia nomina nel Bureau che guida il CdR – conclude – riflette anche il ruolo e il peso che il Veneto ha acquistato in questi anni nello scenario europeo, dove siamo visti come un modello significativo e all’avanguardia». (Fonte: Ansa)

(Ph. AVN)