Vaccini, Moretti: «autocertificazione una follia, va fermata»

«L’autocertificazione senza controlli è assolutamente inutile, una follia. Trovo sbagliata la scelta del Governo sui vaccini, è un pericoloso passo indietro che può mettere a rischio la salute dei nostri figli». Così la consigliera regionale Alessandra Moretti (Pd) commenta l’annuncio del ministro della Salute Giulia Grillo. «Viene depotenziato il decreto Lorenzin senza pensare alle conseguenze. In questi mesi di applicazione, nonostante le sanzioni decisamente alleggerite rispetto alla versione iniziale, la copertura è cresciuta molto. Ricordo che la cosiddetta immunità di gregge è fondamentale per tutelare e talvolta salvare la vita ai bambini immunodepressi o affetti da malattie ematologiche che non possono essere vaccinati. E l’obbligo è la sola via».

«In Veneto è stata raggiunta una soglia di copertura importante, impensabile nei 10 anni di sospensione dell’obbligatorietà imposta dal centrodestra. Adesso si decide di fare una retromarcia a livello nazionale, motivandola con la volontà di “alleggerire gli oneri per le famiglie”. In realtà, inseguendo superstizioni e stregoni, si scarica addosso ai genitori ogni responsabilità: in caso di errori rischiano di commettere un reato penale. Mi auguro – conclude – che ci sia una forte mobilitazione della comunità scientifica per fermare questa follia».

(Ph. Arv)