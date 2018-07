Verona, attraversa fuori dalle strisce: 70enne investito da camion

Condividi

12:47 – Un uomo di 70 anni ha perso la vita dopo essere stato investito da un camion a Montorio (Verona). Il mezzo pesante era fermo al semaforo ed ha colpito l’anziano una volta scattato il verde. Il 70enne residente in zona stava attraversando la strada in punto in cui non ci sono le strisce pedonali.

L’autista del camion diretto in una cava è un veronese, al momento non indagato, anche se gli sono stati sequestrati mezzo e telefonino. I vigili del fuoco sono intervenuti per estrarre il corpo dell’anziano da sotto le ruote del camion. (Fonte: Ansa 11:44)