Verona, vescovo ad ex parroco di Selva: «sei ancora mio prete»

Incontro pacificatore ieri sul sagrato della chiesa di Selva di Progno fra il vescovo di Verona Giuseppe Zenti e Giuliano Costalunga. L’ex parroco sposatosi in Spagna con il compagno ha partecipato con gli altri fedeli alla funzione del monsignore, che si è rivolto direttamente a lui: «sono felice che tu sia qui e ti considero ancora mio prete. Lo sei finché non chiederai formalmente alla Santa Sede la dispensa canonica dallo stato clericale». Il matrimonio gli ha infatti procurato l’automatica sospensione “a divinis”, ma monsignor Zenti ha precisato che non basta una lettera per sciogliere un vincolo ma occorre una richiesta specifica. Come riporta Vittorio Zambaldo su L’Arena a pagina 21, il vescovo ha poi abbracciato il prete e rivolto un appello alla stampa: «domando ai media che la finiscano, che chiudano questa vicenda».