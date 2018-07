«Visione urbanistica, Padova ferma agli anni ’50»

Condividi

Se è vero che sono le necessità a muovere l’uomo, è spesso inevitabile l’agire trascinati dal bisogno: un’arena per la musica, un nuovo polo ospedaliero, un centro congressi, e via elencando. Ma se l’immediatezza del bisogno non viene controllata, si rischia di agire con sguardo fisso su ogni singolo intervento, come se tra quel singolo intervento e ciò che gli sta accanto non ci fosse continuità, come se ci fossero delle aree illuminate e il resto offuscato. È così che la bellezza viene uccisa dalla necessità.

Perché se bellezza e funzionalità possono e devono coesistere, una pianificazione intelligente che permetta flessibilità e modifiche nel tempo, deve perseguire le “necessità” dell’oggi senza compromettere le possibili esigenze del domani. Il che sta a dire che è necessario progettare un’opera nel rigoroso rispetto del contesto ambientale in cui essa viene collocata. Si pensi alla questione del polo ospedaliero e a quanto la scelta effettuata in passato sia ora oggetto di numerosi e (insormontabili?) problemi.

Infatti, a rileggere le dichiarazioni dell’urbanista Luigi Piccinato, cui nel 1952 fu affidata la elaborazione del PRG, sembra che Padova sia rimasta ferma a quell’anno, quando l’allora Rettore Ferro, con le licenze edilizie inopinatamente rilasciate dal sindaco Crescente, procedette alla costruzione di tre cliniche universitarie sopra il bastione Cornaro, in barba ai dichiarati pareri contrari di molti architetti, professori, medici, che riconoscevano un valore storico-paesaggistico a quel luogo e ne definivano i limiti architettonici. A nulla valsero le loro argomentazioni sui costi eccessivi di un intervento sulle mura, sulle gallerie e su di un canale (quello di San Massimo) poi colpevolmente interrato. I limiti legati al traffico in una zona di snodo della città (si pensi via Gattamelata), l’evidente impossibilità di ampliamento (su cui ora dobbiamo inevitabilmente confrontarci).

Il buon senso spingeva verso un’unica direzione: la comprovata necessità di scegliere un’area libera, non interna alle mura! E invece. Cosa impedì quella scelta? «La situazione psicologica derivante dal fatto che per lunghi anni si è lavorato intorno a quel programma e dalla preoccupazione che ora, a finanziamento avvenuto, le eventuali lungaggini burocratiche, connesse allo spostamento dell’area non finiscano col minacciare il protrarsi troppo a lungo la realizzazione dell’opera tanto necessaria» (cit. Piccinato). Già, la storia non insegna nulla. Ad oggi siamo bloccati dalle stesse ragioni di ieri (con qualche interesse meno trascendente), e soffriamo di una politica “del fare” che pare non riflettere sulle possibili conseguenze a lungo termine, accecati dall’imminente necessità. Infatti, quelle cliniche universitarie e successivi ampliamenti abusivi (denunciati alla Procura della Repubblica nel 2016 da “Amissi dell’Alicorno”) sussistono ancora, ed edificio dopo edificio si è occupato tutto lo spazio disponibile, progettando ora di elevarsi in altezza: fino ai 31 metri della progettata nuova Pediatria.

Padova ha di certo bisogno di grandi opere, di cambiare: ma prima di tutto ha bisogno di un “sogno”, un progetto che ne ridefinisca l’identità persa con gli stravolgimenti urbanistici e sociali del Novecento. Padova deve mirare a una visione complessiva che dia l’indirizzo a tutte le future opere cittadine, deve ragionare su distanze più lunghe di uno o due mandati amministrativi, perché i “sogni” hanno bisogno di tempo, di una costruzione duratura e indifferente al colore politico. Da anni si parla di “Parco delle Mura e delle Acque”, e chi analizza quest’opera pensando ai tempi e ai costi, chi la guarda da vicino, non potrà mai capirne fino in fondo il fascino, il significato simbolico, il valore intrinseco e le reali prospettive future. La giunta Bitonci aveva recuperato fondi per 29 milioni di euro, di cui i primi 9 milioni pare verranno usati a breve per un piccolo tratto di mura: restauro, illuminazione, camminamento, attracchi nel sottostante corso d’acqua. Qualcuno vede nell’inizio dei lavori una vittoria, ma per la realizzazione del “sogno” non è abbastanza se ci si dimentica di ciò che sta intorno alle mura stesse, facendo progetti incompatibili tra loro (la nuova Pediatria, l’ex caserma Prandina, l’Istituto Selvatico, ecc.).

Le mura e le acque di Padova potrebbero smettere di essere panorama e contorno celato della città, liberarsi dell’aspetto limitativo e di scarsa fruizione, per trasformarsi in punti cardine del contesto urbano, divenire principali fattori di crescita e sviluppo, di cui tenere conto in modo imprescindibile nel momento in cui si fanno scelte urbanistiche. Questo non sta avvenendo. Eppure potrebbe proprio essere quel “sogno” a dare risposte razionali alle tante discussioni sulle grandi opere, prima su tutte, proprio perché più necessaria di altre, quella del nuovo polo ospedaliero. Ma gli amministratori di Padova, oltre a (faticosamente) rincorrere le singole necessità, hanno un “sogno”, ovvero, hanno una chiara “visione” del futuro della città?

Veronica Bertollo

(Ph: Facebook – Comitato Mura di Padova)