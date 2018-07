Acido GenX, Provincia Vicenza sospende Miteni

Condividi

La Provincia di Vicenza ha sospeso la lavorazione dell’acido GenX alla Miteni di Trissino. Sebbene la Regione Veneto abbia rilasciato l’autorizzazione Aia e quindi l’azienda sia in regola rispetto alla lavorazione di questa sostanza, il sindaco di Chiampo e consigliere delegato all’ambiente in Provincia Matteo Macilotti ha comunicato ieri sera che la Provincia stessa ha ordinato di bloccare quella parte che tratta il GenX alla Miteni, preoccupata della sua presenza nell’ambiente.

Come scrive Luisa Nicoli sul Giornale di Vicenza a pagina 36, la Miteni ha ricevuto via pec un’ordinanza di «sospensione immediata dell’attività di recupero del rifiuto e delle linee operative connesse». La Miteni, spiega Macilotti, «lavora i rifiuti che arrivano dall’Olanda perché è in grado di recuperare altro acido da quegli scarti. È in regola: può farlo con l’autorizzazione Aia rilasciata dalla Regione nel 2014. Ma adesso Arpav ha comunicato a Regione, Provincia e Comune di Trissino che ha trovato concentrazioni di questo acido nei terreni all’intorno e dentro lo stabilimento di Miteni».