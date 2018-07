Assemblea Pd, Renzi: «imprenditori Nordest sono masochisti»

Condividi

Si sta svolgendo l’assemblea del Partito Democratico a Roma. L’ex segretario Matteo Renzi è intervenuto per fare il punto della situazione, anche se, spiega, «sarà Martina a parlare del futuro del Pd». Il senatore ha iniziato ripercorrendo i risultati secondo lui positivi del partito in questi 4 anni, come il 40% alle europee e alcuni primati: il primo governo con la parità di genere, il primo con l’età media abbassata, le riforme. Renzi ha attaccato duramente le scissioni interne, con esplicito riferimento a Liberi e Uguali, che secondo lui «hanno demolito il partito facendo il gioco dei populisti». L’ex premier non ha comunque intenzione di lasciare il partito: «non sono l’unico responsabile».

Non è mancata la solita ironia: «il Paese cambia più per “Temptation Island” che per le riforme e chi ride ha qualcosa da nascondere». Poco dopo è però stato interrotto da alcune voci discordanti. Per quanto riguarda il declino, Renzi individua le tappe fondamentali nella legge elettorale e nello ius soli. Ha poi spiegato perché non ha voluto l’accordo con il M5S. «Possiamo perdonare gli insulti – ha detto Renzi rivolto ai grillini- ma non vi perdoneremo mai di aver inquinato le falde della democrazia incitando all’odio sui social. Il M5S è una corrente della Lega» ha aggiunto. Renzi non è d’accordo con chi dice che il Movimento 5 Stelle abbia sostituito la sinistra. Se c’è una corrente di centrosinistra è molto nascosta, ma su tutto il resto non è la nuova sinistra, ma è la vecchia destra». «Facendo la guerra al Matteo sbagliato – ha aggiunto – hanno favorito l’ascesa di un governo che va da CasaPound a Casaleggio». Anche sul tema migranti Renzi è parso molto combattivo: «noi siamo andati a prendere anche i morti in mare. Le persone le salviamo anche a costo di perdere voti». Ha poi spiegato che secondo lui «gli imprenditori del Nordest sono masochisti, perché appoggiano un governo che va contro i loro interessi attaccando la Merkel, appoggiando la chiusura del Brennero e varando il Decreto Dignità che soffoca le aziende». Sui motivi della sconfitta Renzi spiega che ha «rottamato troppo poco», che il Pd ha sbagliato a non approvare lo ius soli e la legge Richetti sui vitalizi al Senato e a «inseguire la Cgil sui voucher». Ha anche aggiunto di essere contrario alla flat tax e alla cancellazione della legge Fornero. L’ex premier, interrotto più volte, soprattutto durante l’elogio di Tony Blair, ha concluso con una sua visione per il futuro: «se si fanno le primarie, basta con le correnti interne che criticano e indeboliscono chi viene eletto».