Bilancio regionale, Corte Conti promuove Veneto con riserva

Condividi

Ieri sera in prefettura a Venezia è stato presentato il “giudizio di parificazione sul rendiconto generale della Regione Veneto per l’esercizio finanziario 2017″, cioè la valutazione annuale della Corte dei Conti sulla correttezza e sull’andamento del bilancio regionale. Come riporta Il Corriere del Veneto nell’edizione di Vicenza e Bassano a pagina 3, i conti della Regione sono stati sostanzialmente “promossi“, ma con alcune criticità.

Il “canone di locazione finanziaria dell’ex Palazzo Grandi Stazioni” per esempio fa sforare i limiti di indebitamento previsti. «Dal punto di vista contabile e non sostanziale» i magistrati contabili hanno sollevato qualche perplessità anche sulla sanità veneta. «La perimetrazione della sanità – ha spiegato il procuratore Evangelista – non sarebbe chiara, contenendo ad esempio anche l’Istituto Zooprofilattico ma soprattutto l’Agenzia regionale per l’ambiente del Veneto, l’Arpav» .