Boldrini: «Salvini anti-italiano indegno»

Nel giorno dell’iniziativa delle magliette rosse in solidarietà ai migranti l’ex presidente della Camera Laura Boldrini in un’intervista a The Post internazionale ha attaccato il ministro dell’interno Matteo Salvini definendolo «indegno anti-italiano» e «bullo» per i suoi accordi con Ungheria e Libia.

«Vuole diminuire gli arrivi dei migranti con più morti in mare – ha dichiarato la Boldrini -, spero che ai suoi figli non avvenga mai quello che lui stesso sta riservando a tanti bambini». «I loro insulti e le loro minacce hanno un unico effetto, quello di darmi più forza. Rassegnatevi» ha risposto il ministro su Facebook.