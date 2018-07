Caorle, multe ai bagni che fanno entrare i “vu cumprà”

Condividi

Il Comune di Caorle ha emesso un’ordinanza contro gli stabilimenti balneari che consentono l’accesso dei “vu cumprà“. Come riporta Il Corriere del Veneto nell’edizione di Venezia e Mestre a pagina 9 è prevista una multa di 150 euro per i gestori che non allontanano gli ambulanti, 500 in caso di una seconda violazione.