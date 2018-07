«Conte sta bene?»: l’interrogazione del renziano Cerno

Condividi

Non è una semplice domanda, è un documento ufficiale protocollato e inviato ai vicepremier Luigi Di Maio e Matteo Salvini. Si tratta di un’interrogazione parlamentare in cui il deputato del Partito Democratico Tommaso Cerno (foto), ex direttore del “Messaggero”, chiede che sia fatta chiarezza sulle condizioni di salute del presidente del consiglio Giuseppe Conte.

Come riporta l’Huffington Post, che ha sentito direttamente Cerno, il tono è provocatorio, ma l’interrogazione è seria. «Il premier non c’è – spiega Cerno -, non parla e non si vede, mentre i suoi due vice fanno il bello e il cattivo tempo. Abbiamo avuto casi di primi ministri iper presenti – conclude Cerno – ma mai totalmente assenti. E io sono molto preoccupato, è imbarazzante tutto ciò. Il paese è in emergenza, il Parlamento inoperoso e lui non fa nulla». Nel documento Cerno chiede «se i Ministri Di Maio e Salvini, nella loro qualità di Vicepresidenti del Consiglio, non ritengano di voler appurare, secondo le attribuzioni loro proprie, lo stato di salute del Presidente del Consiglio Conte e se questo sia ancora nell’esercizio delle sue funzioni, ovvero, dopo le magre figure raccolte, non abbia preferito trascrivere unicamente il titolo di Presidente del Consiglio nel proprio curriculum vitae per poi ritirarsi a vita privata».