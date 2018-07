“Io sto con Cortina 2026”: il fronte veneto di Zaia

Condividi

«Dalle ore 10.30 di oggi Cortina è ufficialmente in corsa per ospitare le Olimpiadi invernali del 2026» annuncia il 3 luglio il comunicato stampa n. 912 della Regione Veneto. «A quell’ora -prosegue il testo- è stato notificato via PEC dall’amministrazione comunale cortinese al Coni il dossier che accompagna la candidatura della “Perla delle Dolomiti” a essere designata sede tra otto anni dei Giochi Olimpici e Paralimpici, riproponendo insieme il Veneto e il Trentino-Alto Adige come culla degli sport invernali».

Il giorno dopo Luca Zaia, presidente della Regione, si precipita a Roma. Prima incontra Giancarlo Giorgetti, il sottosegretario con delega allo sport, suo compagno di partito, che di fatto è l’uomo che decide la prescelta fra le tre candidate italiane (Torino, Milano e Cortina-Dolomiti). Poi il governatore si sposta al CONI per incontrare il presidente Giovanni Malagò e consegnargli il dossier della candidatura.

L’esito di questi incontri però non dev’essere molto promettente perché Zaia, il giorno dopo, lancia una campagna di sostegno postando alle 12.15, nei propri profili ufficiali di Facebook e Twitter, un accorato appello: «Sono ore cruciali per la candidatura di Cortina a sede delle Olimpiadi invernali 2026. Se ci crediamo, dobbiamo sostenerla. Con forza. Tutti. Diffondiamo a 360° questo banner! E diciamo forte e chiaro: IO STO CON #CORTINA 2026». In entrambi i post campeggia l’immagine ufficiale della candidatura, una foto delle Dolomiti innevate con sovrimpresso il claim della campagna promozionale. In 24 ore il post FB riceve 1500 like e 1200 condivisioni e registra un buon numero di adesioni importanti.

A cominciare dalla politica. Assessori e consiglieri regionali si schierano a favore, anche a prescindere dalla appartenenza (fra i sì c’è quello di Alessandra Moretti, all’opposizione con il Pd). Gianpaolo Bottacin, assessore regionale all’Ambiente e alla Protezione Civile dichiara perentorio: «le prime Olimpiadi a basso impatto ambientale e con costi davvero limitati non potrebbero trovare miglior contesto che nel territorio dolomitico». Scendono in campo con un comunicato congiunto Confindustria Veneto e le consorelle di Belluno, Trento e Alto Adige, definendo con un po’ di enfasi la eventuale scelta per le Dolomiti addirittura «un messaggio politico forte di attenzione» per le montagne del comprensorio. A titolo personale aderisce anche il presidente degli industriali veneti Matteo Zoppas. Federalberghi Veneto e le Associazioni degli albergatori di Cortina e Belluno, per nulla interessate alla assegnazione (ça va sans dire!), scrivono direttamente al CONI. Luigi Bacialli, direttore della emittente televisiva Rete Veneta, va i video di persona con un editoriale di sostegno, in cui accosta il tema della candidatura dolomitica a quello della autonomia veneta, anche se vi è coinvolto il Trentino-Alto Adige.

Rincara la dose lo stesso Zaia da Bruxelles, dove partecipa al Comitato UE delle Regioni, insistendo sui toni forti: «difendo l’hub per gli sport invernali più grande a livello europeo. Difendo Cortina, le Dolomiti patrimonio dell’umanità e le Olimpiadi ‘low cost’ che valorizzano la montagna vera». La scelta del verbo «difendere» non è certo casuale: ormai per il governatore la candidatura alle Olimpiadi invernali del 2026 è diventata una crociata.

Non è che Zaia abbia tutti i torti: è vero che ha gestito male e in ritardo la faccenda, ma bisogna riconoscere che, per lo meno da un punto di vista tecnico e ambientale, il comprensorio delle Dolomiti rappresenta un sito unico per un’Olimpiade invernale. I campi di gara e gli impianti sarebbero tutti raggruppati in un perimetro molto contenuto, non come a Torino e a Milano, sedi invece solo di facciata e di riferimento ma lontane anche centinaia di chilometri dagli scenari agonistici. Milano ad esempio propone di utilizzare, per bob e salto, pista e trampolino della svizzera sankt Moritz, a 170 km!

Una voce fuori dal coro dei sì viene però proprio dal Veneto, dall’Altopiano dei 7 Comuni. Il sindaco di Asiago Roberto Rigoni Stern bolla come «aberrante» la non inclusione nel dossier dell’Altopiano vicentino. Un vero e proprio voltafaccia dopo che, in un comunicato ufficiale di marzo, Zaia aveva dichiarato: «abbiamo a disposizione un Altopiano di Asiago famoso in Europa per le sue centinaia di chilometri di piste da fondo e dotato di un moderno palazzo del ghiaccio». Qualcuno insinua che il prezzo pagato dal governatore per convincere i partner del Trentino-Alto Adige è proprio l’aver ceduto il 70% delle competizioni ai territori confinanti.