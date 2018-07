L’amore oltre ogni confine: anziano al mare con foto moglie morta

Condividi

Un’immagine molto semplice, un anziano seduto che guarda il mare davanti a sé, a Gaeta (Latina). Accanto a lui una cornice, un quadretto. Dentro quella cornice c’è la foto della moglie morta ed ecco che all’improvviso la potenza di questa immagine si scatena e manda un messaggio più forte di mille parole.

L’immagine è stata ripresa su Facebook da “Città di Gaeta“. «Siamo rimasti a guardare questa foto per 15 minuti, – si legge nel post – senza accorgerci di avere gli occhi umidi: portare la moglie (in foto) a guardare il mare, il nostro mare, è un modo per sentirla ancora accanto. Non riusciamo a definire la grandezza di questo gesto e di questo signore: è la più bella risposta ai tanti (uomini?) che non rispettano le donne. L’amore è tutto ciò che non si può spiegare».

Foto di G. Moffa