Lavoro nero, in Veneto evasione da 2,9 miliardi

14:45 – In Veneto secondo i dati della Cgia di Mestre ci sono 199.400 lavoratori in nero che costituiscono il 3,8% del prodotto interno lordo regionale per un totale di 2,9 miliardi di euro di mancati introiti nelle casse dello stato. Sempre secondo la Cgia il Veneto è comunque la regione d’Italia dove l’economia sommersa ha meno rilevanza di tutte. Drammatica la situazione del Sud Italia: in Calabria ci sono 146 mila lavoratori irregolari. In tutta italia sono con 3,3 milioni di lavoratori in nero e 42,6 miliardi sottratti al fisco.

«Nel Sud dove la presenza è diffusa – spiega Paolo Zabeo – possiamo affermare che il sommerso è anche un vero e proprio ammortizzatore sociale. Sia chiaro, nessuno vuole giustificare il lavoro nero legato a doppio filo con forme inaccettabili di caporalato, sfruttamento e mancanza di sicurezza nei luoghi di lavoro. Tuttavia, quando queste forme di irregolarità non sono legate ad attività controllate dalle organizzazioni criminali o alle fattispecie appena richiamate, costituiscono, in momenti difficili, un paracadute per molti disoccupati o pensionati che altrimenti non saprebbero come conciliare il pranzo con la cena». A tal proposito la Cgia propone di reintrodurre i voucher. (Ansa 10:14)