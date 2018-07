Maglietta rossa, botta e risposta Salvini-don Ciotti

Condividi

Il ministro dell’interno Matteo Salvini su Facebook aveva scritto «che peccato, in casa non ho trovato neanche una maglietta rossa da esibire oggi». Il riferimento è all’iniziativa della maglietta rossa contro la morte dei migranti in mare, lanciata dall’associazione del prete bellunese don Ciotti “Libera contro le mafie” e raccolta da moltissimi esponenti politici e del mondo dello spettacolo.

«Gliela porto molto volentieri una maglietta al Viminale, un piccolo gesto, fatto con rispetto – ha dichiarato don Ciotti, con il suo solito modo pacato -. Credo che dobbiamo poter incontrarci per metterci nei panni un po’ degli altri. È importante riflettere, porsi delle domande, ragionare, anche nelle diversità. Per evitare queste semplificazioni – ha concluso don Ciotti – e queste paure verso il diverso che si stanno diffondendo».

(Fonte: Huffingtonpost.it)

(Ph: Twitter – Libera contro le mafie)