Rolling Stone, firmatari appello anti-Salvini non hanno mai firmato

Alcuni dei firmatari del manifesto di Rolling Stone contro il ministro Salvini hanno preso le distanze, scatenando un dibattito su Twitter. Alessandro Robecchi scrive: «cari di Rolling Stone, dal vostro comunicato stampa sembra proprio un appello e mi chiedo (come Mentana) come ci sono finito dentro. Nessuno mi ha interpellato né chiesto nulla. Sono contro Salvini, ma anche contro i furbetti che si fanno pubblicità usando il mio nome. Saluti».

«Con sorpresa ho trovato il mio nome tra gli aderenti a questa iniziativa (a meno che “Enrico Mentana, giornalista” non sia un omonimo). È un caso di malcostume, trasandatezza, sciatteria? Non so, non ho ancora letto la rivista. So però che il suo direttore mi aveva chiesto l’adesione, e la risposta è stata chiara… “No”» ha scritto invece Mentana su Facebook. Ma a prendere le distanze dall’appello di Rolling Stone sono anche altri personaggi famosi chiamati in causa a loro insaputa, come la giornalista Petrini e il fumettista Gipi.

Amici le mie opinioni e analisi su immigrazione, politiche europee e lavoro sono note e pubbliche. Il punto è che non sono mai stata contattata dai colleghi di @RollingStoneita per dare la mia adesione all’appello “Noi non stiamo con Salvini”.Se l’avessero fatto avrei risposto! — ValentinaPetrini (@ValentinaPetrin) 5 luglio 2018