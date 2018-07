Ronaldo alla Juve, Pistocchi: «intervenga Consob»

Condividi

Il noto giornalista sportivo Maurizio Pistocchi, di simpatie nerazzurre e da sempre al centro di polemiche e provocazioni, entra a gamba tesa sull’affaire Cristiano Ronaldo-Juve, la trattativa più pazza di questo calciomercato estivo 2018.

«E la Consob zitta» ha scritto Pistocchi su Twitter linkando la notizia delle quotazioni in borsa della Juventus, salite alle stelle in questi giorni, solo per l’accostamento della stella del Real al club. Rispondendo a un tifoso che gli aveva chiesto quali rischi correrebbero gli investitori, Pistocchi ha spiegato: «la Consob in presenza di informazioni che provocano oscillazioni anomale del titolo, poteva e doveva chiedere ad una società quotata di fare chiarezza. Questo fa un organo di controllo in queste situazioni». In effetti la Consob lo ha poi fatto e la Juventus ha diramato un comunicato in cui spiega che «fornirà adeguata informativa nei termini di legge». Nel frattempo il giornalista è stato sommerso di insulti da diversi tifosi bianconeri.