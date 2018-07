Sgarbi: «trans più eccitanti delle donne»

Condividi

In un’intervista a Libero il critico d’arte Vittorio Sgarbi ha parlato molto della sua vita e soprattutto del suo rapporto con le donne. Tra le altre cose, Sgarbi ha dichiarato di considerare i trans come delle donne perché «con loro non ci sono rapporti omosessuali». «I trans – ha aggiunto – sono donne al cubo. Sono più eccitanti in quanto potenziano una femminilità a cui le donne hanno da tempo rinunciato. Le donne si mostrano fiacche, non truccate, vestite da maschio, scostanti».

«Il trans si veste come Sophia Loren. Rappresenta quello che la donna era. Oltre che una chance di avere un rapporto con una donna vera -ha concluso Sgarbi -, con curve in grande evidenza».