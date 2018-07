Ue finanzia armi, 800 scienziati si oppongono

Condividi

Il parlamento di Strasburgo ha approvato ieri il finanziamento alla ricerca per l’innovazione nel settore bellico. Si tratta di una cifra che oscilla dai 23 ai 60 miliardi di euro destinati alla produzione di armi nei prossimi 10 anni.

Una petizione lanciata da alcuni scienziati ha raccolto già 800 firme per protestare contro questa decisione. L’iniziativa si chiama “Researchers for Peace” . A loro si aggiunge l’italiana “Rete disarmo” e l'”Enaat”, European Network against arms trade. «A seconda del livello di cofinanziamento degli Stati membri – spiegano gli attivisti dell’Enaat – , l’industria degli armamenti beneficerà di fondi straordinari. Tra i 23 e i 60 miliardi di euro di nuove sovvenzioni per la ricerca e lo sviluppo militare nel decennio 2017-2027. Il trattamento più favorevole mai concesso in base a Regimi di finanziamento dell’Ue (art.11). Nonostante il Parlamento richieda che il 100% del bilancio EDIDP debba essere costituito da denaro fresco – aggiungono -, il 60% (300 milioni di euro) di esso sarà deviato da programmi civili esistenti».

(Fonte: Valori.it)