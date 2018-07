Venezia, pena ridotta per kosovaro che voleva «bomba a Rialto»

Condividi

Il più giovane dei kosovari arrestati con l’accusa di terrorismo per le intercettazioni in cui dicevano di «volere una bomba a Rialto» a Venezia ha ricevuto uno sconto di pena.

Il ragazzo minorenne era stato arrestato a marzo 2017. La pena di 4 anni e 8 mesi è stata ridotta dal giudice a 3 anni e 8 mesi. Il ragazzo per ora rimane in carcere, in attesa delle motivazioni. Pare che non si sia pentito e abbia mantenuto le sue idee jihadiste e fondamentaliste.

(Fonte: Corrieredelveneto.it)