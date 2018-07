«Vicenza, interramento binari Tav? Cicero sia realista»

Condividi

Il consigliere comunale di Coalizione Civica per Vicenza Ciro Asproso critica l’idea dell’assessore alla mobilità Cicero di accantonare l’idea della stazione ferroviaria in Fiera. Cicero e Rucco – spiega Asproso in un comunicato – sostengono di voler accantonare la stazione in Fiera e il TPL (Bus elettrico) e con i soldi risparmiati di poter finanziare l’interramento dei binari da Ponte Alto a Settecà. Peccato che omettano – prosegue Asproso – di informarci sul costo del tunnel ferroviario e soprattutto, non dicono se prevedono di interrare anche la Stazione in Viale Roma. La questione non è di poco conto – continua il consigliere comunale -, poiché senza Stazione interrata i treni veloci non fermano in città e quindi noi vicentini non ne traiamo alcun beneficio. Se invece portano la Stazione sotto terra si capisce bene che i valori lievitano in misura esponenziale, tanto più che Rfi ha già fatto capire di non voler finanziare questo tipo di soluzione, la quale ricalca in buona parte il progetto dell’ingegner Baccega di 12 anni fa. Dai dati in mio possesso per la tratta Verona-Padova i contratti stipulati con la “Legge Obiettivo” prevedono una spesa (probabilmente sottostimata) di 6 Miliardi, equivalenti a 76 Milioni al Km. Da Altavilla al bivio Bacchiglione, il costo presunto è di 583,4 milioni di euro solo per le opere ferroviarie – 151.7 milionil per la viabilità – 69 milioni per il TPL = 804.1. Ossia 96 Milioni al Km».

«La Stazione in Fiera – aggiunge Asproso – ha un costo, desunto dal Documento comparativo di Italferr, di circa 33 milioni di euro. Per capire quanto può costare l’interramento della linea faccio riferimento al vecchio progetto De Stavola: 800 milioni di euro per 3 Km fino a Borgo Berga. Passare sotto il Bacchiglione costa molto, ma molto di più, e con 1 Km di galleria si costruiscono non 1, ma 8 Stazioni in Fiera. Finita la campagna elettorale, sarebbe tempo di smettere i panni del tribuno del popolo e indossare quelli più sobri del governante che fa i conti con la realtà.

Invece, – conclude Asproso – una battaglia per la quale sarei disposto a spendermi anche a fianco di questa Amministrazione, è l’utilizzo della linea storica per il passaggio dei treni regionali e della Metropolitana di Superficie. In tal modo avremmo un collegamento rapido e continuativo da Altavilla a Lerino con fermate a Creazzo, Fiera, S. Lazzaro, Stazione Centrale, Borgo Berga, Stanga.