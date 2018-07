Bassano, gesto liberatorio dopo esami: pipì dal ponte

Condividi

Qualche spritz o “mezzo e mezzo” con gli amici dopo l’orale della maturità a Bassano. A un certo punto la natura chiama, ma invece che recarsi alla toilette l’adolescente ha pensato bene di orinare dal Ponte degli Alpini.

Come scrive Lorenzo Parolin sul Giornale di Vicenza a pagina 40, gli amici lo hanno ripreso in un video di Instagram. In base ai regolamenti comunali, lo sfregio al monumento storico e architettonico simbolo della sua città potrebbe costare al baldo giovane una multa tra i 5 e i 10mila euro.