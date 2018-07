BpVi e Vb, governo: «amplieremo fondo ristoro soci truffati»

Condividi

Il ministro dei rapporti con il Parlamento e la democrazia diretta Riccardo Fraccaro (M5S) (in foto) si è recato ieri in visita a Riese Pio X (Treviso), suo paese d’origine. Ha parlato soprattutto della necessità di dare la possibilità ai Comuni virtuosi di spendere i fondi senza vincoli. Come scrive Mauro Pigozzo sul Corriere del Veneto nell’edizione di Vicenza e Bassano a pagina 2, il ministro ha parlato anche del crac delle ex popolari venete.

«Ci siamo presi l’impegno di ristorare i truffati – ha spiegato Fraccaro -. Metteremo tutte le risorse necessarie per questo, vogliamo ampliare il fondo. Ma ci tengo anche a dire – prosegue il ministro – che è in corso una riforma scellerata del credito cooperativo, la dobbiamo in tutti i modi scongiurare: vogliono riunire tutte le banche, metterle sotto il cappello di una Spa con potere di controllo, applicando – ha concluso – il sistema della banca speculativa alle banche territoriali».