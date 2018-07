Confini Marmolada, ambientalisti: «revocare Unesco a Dolomiti»

Condividi

Dopo la decisione di restituire la Marmolada al Trentino, l’associazione ambientalista “Mountain Wilderness” esprime un parere molto negativo sui politici locali e chiede all’Unesco di revocare il patrocinio delle Dolomiti come patrimonio dell’umanità.

Come scrive Davide Piol sul Corriere del Veneto nell’edizione di Treviso e Belluno, il presidente onorario di “Mountain Wilderness” Luigi Casanova si è dichiarato pronto ad «andare a Parigi (sede Unesco) a dire che Trento e Belluno non meritano questo riconoscimento perché non sanno gestire il loro territorio in modo sostenibile. Ci auguriamo – conclude Casanova – che le forze politiche riescano a collaborare per riportare dignità alpinistica e paesaggistica sulla Marmolada». Il conflitto sui confini è secondo lui «stupido e inutile» e riguarda solo gli interessi economici, a scapito della tutela del paesaggio.

(Ph: Facebook – Luigi Casanova)