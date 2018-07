Confini Marmolada, presentata interrogazione parlamentare

Condividi

L’onorevole Dario Bond di Forza Italia ha presentato un’interrogazione parlamentare sui confini della Marmolada, passata recentemente al Trentino. «La decisione – spiega Bond – sconfessa l’accordo del 2002 tra gli allora presidenti della Provincia di Trento, Lorenzo Dellai, e della Regione Veneto, Giancarlo Galan, che, con la cartografia allegata, modificava nei fatti i confini a favore del Veneto. Secondo i membri del Governo Veneto – prosegue Bond -, lascia davvero sconcertati aver ricevuto solo dopo due mesi la comunicazione della decisione adottata dall’Agenzia del territorio il 24 maggio, quando il Governo nazionale non era ancora stato costituito: uno strano tempismo per un organo governativo».

«Deve inoltre ritenersi inopportuna una decisione, che ha per ora solo un valore catastale e non amministrativo, adottata mentre è ancora aperto il contenzioso davanti al Consiglio di Stato tra Veneto e Trentino sulla lunga e controversa vicenda dei confini sulla Marmolada – aggiunge l’onorevole -. Secondo il popolo veneto è inaccettabile che una questione come quella dei confini della Marmolada, questione storica e culturale oltre che territoriale, avvenga come atto unilaterale, senza confronto e possibilità di verifica, del quale alcuni dei diretti interessati, come il Comune di Rocca Pietore o la Regione Veneto, non sono nemmeno avvisati, o sono liquidati con poche righe. Per sapere coma possa essere ritenuto ammissibile – conclude l’interrogazione parlamentare di Bond – che un mero atto amministrativo dell’Agenzia del Territorio prevarichi su una procedura legale, ancora in corso, tra la Regione Veneto e la Provincia autonoma di Trento. Quali provvedimento intenda adottare il Governo al fine di tutelare gli interessi della Regione Veneto e, più in generale, delle Regioni a Statuto ordinario, che appaiono regolarmente meno tutelate delle Regioni a Statuto speciale».