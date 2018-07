Decreto Dignità, Berlusconi: «Di Maio non conosce il lavoro»

Condividi

Il leader di Forza Italia Silvio Berlusconi in una lettera al Corriere della Sera si scaglia contro il Decreto Dignità fortemente voluto dal ministro Luigi Di Maio e annuncia battaglia in parlamento. «Sono preoccupato – scrive Berlusconi – , Forza Italia farà di tutto per fermare questa legge.È certamente un male per le imprese, per i lavoratori, per l’occupazione, per i veri e propri drammi sociali che l’Italia deve affrontare».

«Ci sono 15 milioni di italiani in condizioni di povertà – prosegue Berlusconi – dei quali quasi 5 milioni in povertà assoluta, 3 milioni di giovani che non studiano e non lavorano, 3 milioni di anziani che rinunciano a cure mediche indispensabili perché non se le possono permettere. Molti elettori hanno dato fiducia ai partiti dell’attuale maggioranza proprio perché speravano che facessero qualcosa per dare una risposta a questi problemi. Ora la prima risposta è arrivata, e non solo non risolve nulla, ma al contrario aggrava le difficoltà di famiglie e imprese. Chi ha scritto il decreto – incalza il leader di Forza Italia – certo non conosce l’economia reale come chi lavora e chi fa impresa».

«Di Maio – conclude Berlusconi – vuole regolare per decreto una cosa che non ha mai conosciuto, il mondo del lavoro. Non avendo idee originali, rispolvera ricette vecchie che sono fallite in tutto il mondo: sembra incredibile ma il ministro del Lavoro ripropone nel 2018 soluzioni vetero-comuniste già sconfitte nel ‘900 e alle quali non credono più nemmeno i sindacati seri. Un errore clamoroso, perché in questo modo non si riduce la flessibilità, si riducono i posti di lavoro, e si scoraggiano i contratti regolari a vantaggio del lavoro nero. Chi ha scritto il decreto certo non conosce l’economia reale come chi lavora e chi fa impresa».

(Fonte: Tgcom24.it)