Follia a Forlì: tiro al bersaglio contro migranti

Per due volte in pochi giorni degli africani sono stati colpiti da pallini sparati con pistole ad aria compressa. Un 33enne ivoriano è stato ferito all’addome mentre era in bici da qualcuno che gli si è avvicinato in macchina.

Una donna nigeriana è stata invece colpita al piede da un uomo che le si è avvicinato in motorino sparandole con una pistola “soft air”.

(Fonte: Bologna.repubblica.it)