«Io, mamma di una famiglia con disabile: discriminata da istituzioni»

Condividi

«La nostra estate di “Famiglia 104” sará così: lunga e discriminata. Perché quando c’è un disabile in famiglia, è tutta la famiglia ad essere disabile. È una vicenda umana che coinvolge tutti: genitori, fratelli, nonni. Ma è una realtà che resta confinata lì, caricata interamente sulle spalle di quella famiglia. E non è solo per colpa della politica: il corto circuito parte anche dalla mancanza di una coscienza collettiva in una società che ha attenzione dei problemi sociali solo quando, singolarmente, vengono vissuti sulla pelle». Erendira Ferruzzi (foto), di Mestre, è la mamma di una “Famiglia 104”. Un numero che dovrebbe garantire i diritti, l’assistenza, l’integrazione sociale delle persone disabili, proprio come stabilisce la legge 104 del 1992. In realtà quel numero, quel 104 art.3 comma 3 (handicap in stato di gravità), si traduce sempre di più «in una etichetta stampata addosso sulle famiglie come la mia, che al massimo produce compassione e tristezza tra le persone e spesso viene declassata a rottura di scatole per le istituzioni».

La lunga e discriminata estate di questa famiglia mestrina è iniziata pochi giorni fa quando, «dopo la chiusura delle scuole materne, è stato il momento di iscrivere mia figlia al centro estivo. Marta è affetta da una sindrome genetica rara che comporta ritardo psicomotorio, cognitivo e del linguaggio e le è stata riconosciuta una disabilità grave. A maggio avevo fatto richiesta di assistenza per 8 settimane estive ma ce ne sono state accordate solo 5. Di fatto solo una in più rispetto a quelle garantite dal regolamento comunale, concessa “per grazia ricevuta” su indicazione dei servizi sociali.

«E mia figlia cosa farà in quelle 3 settimane scoperte?», si chiede Erendira. «Vedrà il fratello più grande andare al centro estivo e lei niente? Vedrà la mamma, il papà e la nonna fare salti acrobatici per avvicendarsi nel suo accudimento? Dovrò rinunciare al lavoro per 3 settimane, a congedi non retribuiti, con conseguenti problemi economici e di disagio nel mio posto di lavoro?». Il problema è quello dell’accudimento che, ufficialmente «a causa delle ridotte residue risorse disponibili», non viene pienamente garantita dall’amministrazione veneziana. Il paradosso è che solo per i bambini “normali” la copertura dell’ospitalità per tutte le 13 settimane estive non è un problema. E a poco serve sentirsi dire da dirigenti e funzionari che «altrove, in altri Comuni, la situazione è anche peggiore. Sarà anche così, però questo è il primo anno che mi scontro con questo problema: in quelli precedenti ci vennero concesse anche 7-8 settimane. E in più credo che il Comune dovrebbe e potrebbe rafforzare questo servizio di accudmento, attualmente in mano ad una sola cooperativa».

Intanto, il classico muro di gomma amministrativo, che si erge tra risposte vaghe e risposte nulle, lascia questa ed altre “Famiglie 104” sola con i propri interrogativi sul futuro. Un futuro che va ben oltre la stagione estiva. «Mi faccio sempre mille domande su quali autonomie acquisirà mia figlia e su quali energie e risorse riusciremo a fare leva per garantirle ausilio, dalla logopedia alla psicomotricità, fino agli occhiali e ai plantari da comprare periodicamente. Qualcosa il pubblico lo passa, ma le risorse sono appunto sempre minori. L’istinto di genitore è quello della protezione per i figli ma in questo modo si convive inevitabilmente con un perenne senso di insicurezza». L’insicurezza di chi si sente ed è discriminato: «Una discriminazione che non viene dalle persone. Probabilmente anche perché Marta è una bambina tenera, che non palesa la propria disabilità in modo fortemente impattante, cosa che quando accade disturba e allontana le persone dal disabile.

La discriminazione purtroppo viene dalle istituzioni che dovrebbero invece intervenire per legge (la n. 328/2000) laddove vi siano difficoltà ad accedere ai servizi di utilità sociale. I centri estivi, ad esempio, non sono parcheggi per bambini, non equivalgono ad una giornata trascorsa al parco, ma sono un servizio essenziale che aiuta i bambini come mia figlia e le famiglie a mantenere i contatti, a stare con gli altri ricevendo un enorme beneficio. C’è una funzione di socialità educativa irrinunciabile, che serve peraltro anche ai bambini “normali”, per relazionarsi con chi è disabile e crescere nella vita con un occhio ed una sensibilità civile».

Ma per mamma Erendira le scarse sensibilità e forza che le istituzioni mettono in questa battaglia di civiltà deriva da una fiacchezza collettiva: «le iniziative di sensibilizzazione, le raccolte fondi, vanno bene. Ma spesso sono un modo per lavarsi la coscienza, per allontanare i problemi e non metabolizzarli nella carne della società. Accade così che la politica, non sentendo questa attenzione dei cittadini, decide di non investire nella disabilità così come nei problemi sociali. Sono investimenti elettoralmente in perdita. Il nuovo governo ha introdotto il Ministero della Disabilità? A caldo mi sembra più una mossa discriminatoria, a rischio ghettizzazione. Peraltro con un affiancamento pericoloso tra le politiche della disabilità e quelle per le famiglie: si ricade in un circolo vizioso con il quale, alla fine, tutto continua a ricadere sulle famiglie».

Nel frattempo, in attesa e nella speranza di una assunzione di responsabilità comune, «tante famiglie volano basso a priori e non chiedono più nulla alle istituzioni: prevale la rassegnazione e ci si organizza per arrangiarsi. Questo perché la vita non può essere una continua battaglia. Manca ad esempio la figura del mediatore che ti aiuta ad affrontare la burocrazia, le norme, e a far valere i propri diritti. Invece sei sempre tu, da solo o in rete con pochi altri, che devi cercare, informarti, risolvere in un ginepraio di rimpalli e muri di gomma. Cosa mi fa andare avanti? Io voglio che Marta possa avere una vita il più normale possibile, che possa farsi la propria vita in autonomia. E così vado avanti: mi ricarico di notte e la mattina dopo, io e la mia “Famiglia 104”, ricominciamo».