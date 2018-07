Leonardi (Pd) a Di Battista: «sei un fascista»

Condividi

L’eurodeputata del Partito Democratico Anna Rita Leonardi e dirigente provinciale del Pd di Salerno ha risposto duramente su Facebook al post di Alessandro Di Battista contro i politici che hanno aderito all’iniziativa delle magliette rosse. «Sei un poveraccio fascista figlio di un poveraccio fascista che voleva “attentare” alla vita di Mattarella – scrive la Leonardi -. Hai giocato a fare il rivoluzionario dei poveracci, ma sei riuscito solo a collezionare figuracce in tutti i campi».

«Gridavi contro la Lega – prosegue il commento -, avevi detto che se il M5S si fosse alleato con Salvini avresti lasciato il movimento. Adesso ci state al governo e siete i suoi servi. Oggi sei ancora lì e campi girando il mondo pagato da Berlusconi. Taci. Sei la degenerazione per eccellenza della società. E non mi sfidare – conclude l’eurodeputata -.Perché so bene chi sei e da dove sei venuto».