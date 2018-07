Mogliano (Tv), squadra rischia fallimento: salvata da genitori bimbi

Condividi

12:50 – La società sportiva Fc Union Pro di Mogliano (Treviso), rischia di sparire o di finire in mano a proprietari di altre zone. Così i genitori di sei dei 350 piccoli calciatori delle 22 formazioni giovanili gestite hanno raccolto 70 mila euro con cui rilevare il ramo d’azienda dal presidente precedente. La società fino al 2017 era in mano all’imprenditore veneziano Marco Gaiba, coinvolto in un’inchiesta della Dda di Catanzaro per presunti rapporti con organizzazioni riferibili alla ‘Ndrangheta.

Per disputare il prossimo campionato Eccellenza, quasi tutti i giocatori hanno scelto di rimanere a Mogliano.

I sindaci di Mogliano e Preganziol, Carola Arena e Paolo Galeano, hanno annunciato di aver reso disponibili dei fondi pubblici per consentire anche alle famiglie più in difficoltà di iscrivere i figli all’associazione calcistica. La parte “buona” della società è stata rilevata grazie alla colletta e i bambini potranno continuare a giocare in paese senza doversi spostare. (Fonte: Ansa 07/07 19:08)

(Ph: Facebook – Fc Union Pro)